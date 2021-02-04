Manken Gözde Özceylan mahkemenin yolunu tuttu: Eski eşim beni öldürmekle tehdit ediyor
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Manken Gözde Özceylan mahkemenin yolunu tuttu: Eski eşim beni öldürmekle tehdit ediyor

04.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:31
Manken Gözde Özceylan mahkemenin yolunu tuttu: Eski eşim beni öldürmekle tehdit ediyor

'HEM EKONOMİK ŞİDDET UYGULUYOR HEM ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR'Eski manken ve oyuncu Gözde Özceylan, ikiz kızlarının babası Iraklı iş insanı Muhammed Alçelebi'yle iki yıl önce anlaşmalı boşanmıştı.

'HEM EKONOMİK ŞİDDET UYGULUYOR HEM ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR'

Eski manken ve oyuncu Gözde Özceylan, ikiz kızlarının babası Iraklı iş insanı Muhammed Alçelebi'yle iki yıl önce anlaşmalı boşanmıştı. Alçelebi, ardından eski eşinin kendisini kandırdığını ileri sürerek anlaşmalı boşanma davasının iptali için dava açmıştı. Özceylan ise eski eşinin müşterek çocukları ve kendisi için aylık 30 bin lira istemli nafaka davası ve Büyükçekmece'de satılan villaya ilişkin tapu iptal davası açıp, hukuk mücadelesi başlattı. Eski manken, bu davaların ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Özceylan, eski eş Alçelebi'nin kendisini ölümle ve sakat bırakmakla tehdit ettiğini ileri sürdü, kızının ve kendisinin can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. Özceylan'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KARANLIK İŞLER ÇEVİRİYOR'

Alçelebi'nin kendisini ekonomik olarak cezalandırmakla tehdit ettiğini belirten Özceylan, şunları söyledi: "Oturduğum evi alıp, beni süründürmekle tehdit ediyor. Sessiz telefonlarla beni tedirgin ediyor. Evli olduğumuz dönemde ona verdiğim geniş kapsamlı vekaletnamenin kullanıldığını düşünüyorum. Amacı beni zor duruma düşürmek. Zaten karanlık işler çeviriyor. Mirasında her geçen gün inanılmaz artış oluyor. Bu paranın akıbeti belirsiz. İhtarname çektim. Benden habersiz adıma yapılan işlemleri tespit edin."

Kaynak: Hürriyet

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