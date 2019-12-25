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Manisasporlu Bayram'a talip çok

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını eksi 3 puanla son sırada tamamlayıp amatör kümeye doğru düşüşünü sürdüren Manisaspor'da, alacaklarına karşılık serbest kalan gençlerden Bayram Büstaç'a Süper Lig ve 1'inci Lig'den birçok takım talip oldu.

25.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:52
Manisasporlu Bayram'a talip çok

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını eksi 3 puanla son sırada tamamlayıp amatör kümeye doğru düşüşünü sürdüren Manisaspor'da, alacaklarına karşılık serbest kalan gençlerden Bayram Büstaç'a Süper Lig ve 1'inci Lig'den birçok takım talip oldu. Manisaspor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki sağ beki Süper Lig'den İttifak Holding Konyaspor ile TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor'un istediği öğrenildi. Bu sezon siyah-beyazlı formayı 12 resmi maçta terleten Bayram 2 kez fileleri sarstı.  


Kaynak: DHA
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