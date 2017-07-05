Manisaspor Yaz Okulu Başladı

MANİSASPOR'un yaz futbol okulu, 2017 dönemi çalışmalarına törenle başladı.



19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen törene Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Gençlik Geliştirme Ligleri Koordinatörü Ünal Taşçı, altyapı idari ve teknik heyeti ile 140 minik sporcu ve aileleri katıldı. Törende yaptığı konuşmada sözlerine Zihinsel Performans Antrenörü Ersin Afacan'ın, "Futbol oyundur, futbolculuk meslektir" sözüyle başlayan Manisaspor 2'nci Başkanı Hakkı Övünç, şunları söyledi:



"Etkili ve verimli çalışmadan meslek öğrenilmez. Yaz futbol okulumuzda çocuklarımızın bireysel becerilerini geliştirmeleri için, futbolun temelini oluşturan unsurların öğretilmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımız sadece yaz dönemiyle sınırlı kalmayacak. Gelecek talebe göre, kışın da hafta sonu kurslarımız devam edecektir."



- Manisa