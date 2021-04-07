Manisaspor veda sınavında
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Manisaspor veda sınavında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisaspor veda sınavında

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 5 hafta kala 12 puanla kurtuluş hattının 14 puan gerisinde olup umut tüketen Manisaspor, yarın Çankaya FK'yı ağırlayacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 5 hafta kala 12 puanla kurtuluş hattının 14 puan gerisinde olup umut tüketen Manisaspor, yarın Çankaya FK'yı ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Ege'yi bir dönem Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, rakibi önünde her türlü beraberlik ve yenilgide amatör kümeye düşecek. Manisaspor rakibini yense dahi düşme hattının tek basamak üzerindeki Nevşehir Belediyespor 1 puan bile alsa seneye amatör kümede olacak. Grupta Kızılcabölükspor aynı saatte 1877 Alemdağspor'a konuk olacak.

Ligde 2'nci Grup'ta son 5 maç öncesi lider Belediye Kütahyaspor'un 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fethiyespor, rakibini yarın İlçe Stadı'nda şampiyonluk yarışında tekrar umutlunmak için konuk edecek. Grupta 48 puanlı üçüncü Nazilli Belediyespor, küme düşmesi kesinleşen Yozgatspor 1959 deplasmanına çıkacak. 3'üncü Grup'ta son 5 haftaya şampiyonluk yarışında en yakın rakibinin 5 puan önünde lider giren Somaspor, Şile Yıldızspor'la deplasmanda oynayacak. Tüm maçlar saat 15.00'te start alacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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