Manisaspor ve Muğlaspor amatöre doğru
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Manisaspor ve Muğlaspor amatöre doğru

18.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:40
Manisaspor ve Muğlaspor amatöre doğru

Misli.com 3'üncü Lig'de Ege'nin iki köklü takımı Manisaspor ve Muğlaspor, amatör kümeye düşme korkusunu yakından hissediyor.

Misli.com 3'üncü Lig'de Ege'nin iki köklü takımı Manisaspor ve Muğlaspor, amatör kümeye düşme korkusunu yakından hissediyor. Sezon boyunca çıktıkları maçlarda yalnız birer galibiyet alabilen iki ekip, 3'üncü Lig'in en az kazanan takımları konumunda. Ligde 1'nci Grup'ta sezon başında transfer yasağını kaldırarak yalnız altyapı oyuncularının kaldığı kadrosunu takviye edip umutlanan Manisaspor, beklediği çıkışı bir türlü yapamadı. Oynadığı 19 maçta 11 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 11 hafta öncesi 11 puanla kurtuluş hattının 9 puan gerisinde yer alıyor. 

Geçen sezon üst üste üçüncü kez küme düşerek amatöre gerileyen Manisaspor, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerde düşmenin tek sezonluğuna kaldırılması sayesinde kurtulmuştu. Ligde 4'üncü Grup'ta sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulamayan Muğlaspor, deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'a da mağlup olarak umutlarını iyice azalttı. Çıktığı 20 maçta yalnız 10 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekip, son 12 karşılaşma öncesi kurtuluş barajının 12 puan gerisine düştü. Muğlaspor önümüzdeki haftalarda son kozlarını oynayıp mucizeye imza atmaya çalışacak. Ligde sezon sonunda her gruptan 4'er takım amatör kümenin yolunu tutacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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