Manisaspor'un kader günü

28.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:10

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta puansız son sırada yer alan Manisaspor, yarın düşme hattının bir basamak üzerindeki Şile Yıldızspor'u ağırlayacak.

Borçları nedeniyle aldığı puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla üst üste 2 sezondur küme düşen siyah-beyazlı ekip, 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı kazanamadığı takdirde bitime 8 hafta kala profesyonel kategoride kalma umutlarını yitirecek. Kalan periyotta 36 yıl sonra amatör kümeye düşmemek için mucizeden fazlasına ihtiyaç duyan Manisaspor'un 0, 15'inci basamaktaki Şile'nin ise 25 puanı bulunuyor. Manisaspor, son olarak 1984 yılında amatör kümede yer alıp o sezon 3'üncü Lig'in tekrar kurulmasıyla profesyonel lige döndü. 36 yıldır bir daha dibi boylamayan siyah-beyazlılar, 2005-2008 ve 2009-2012 seneleri arasında Süper Lig'de boy gösterdi.

Kaynak: DHA