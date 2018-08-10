Manisaspor'un 6 Puanı Lig Başlamadan Silindi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisaspor'a, eski futbolcusu Maciej Stanislav Iwanski'ye olan borcu nedeniyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla 6 puan silme cezası uygulandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor'dan flaş bir açıklama geldi. Kulüp açıklamada, 2011-2013 sezonunda takımda top koşturan Polonyalı Maciej Stanislav Iwanski'nin alacakları nedeniyle, lig başlamadan 6 puan silme cezası aldıklarını duyurdu. Iwanski'nin FIFA'ya başvurduğuna değinilen açıklamada, oyuncunun toplamda kulüpten 411 bin Euro alacağı bulunduğu kaydedildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2011-2013 sezonunda kulübümüzün formasını giyen Polonyalı Maciej Stanislav Iwanski'nin alacağına ilişkin FIFA'ya yaptığı başvurunun ardından takımımız -6 puan cezası almıştır. Yönetim kurulumuz bu kararla ilgili gerekli girişimlere başlamıştır. Söz konusu oyuncunun FIFA'ya yapmış olduğu başvurunun ardından, FIFA Disiplin Kurulu'nun 9 Haziran 2017 tarihinde puan silme kararı aldığı, yaptığımız araştırmalarda FIFA ve TFF'den istediğimiz belgelerden anlaşılacağı gibi bununla ilgili 5 Şubat 2018 tarihinde ihtar göndermesine rağmen, o dönemde oyuncunun muhatap alınmadığı görülmüştür. Yaşanan bu sürecin ardından FIFA Disiplin Kurulu'nun puan silme kararı aldığını 8 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na puan silme cezasının uygulanması talebini iletmiş olup, TFF tarafından bize gönderilen yazıyla karar uygulamaya alınmıştır. Bu kararla birlikte yönetim kurulumuz acil olarak toplanarak oyuncunun kendisi ve avukatıyla temas kurmuştur. Oyuncunun toplamda kulübümüzden 411 bin Euro alacağı bulunmaktadır" denildi.

"PUAN SİLME CEZASINI GERİ ALMAK İÇİN YÖNETİM KURULUMUZ YOĞUN MESAİ HARCAMAKTA" Kulüp, cezanın iptal edilmesi için görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan görüşmelerde oyuncu ve avukatı alacağının yarısını talep etmiştir. Yönetim Kurulumuz bu konuyla alakalı oyuncu ve avukatına kendi bütçesine uygun bir ödeme planı sunmuştur. Kendileri de ödeme planı ile ilgili yönetim kurulumuzdan süre talep etmiştir. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir mutabakata varılamaması halinde oyuncu ve avukatıyla Polonya'da bir araya gelerek görüşmelerimiz devam edecektir. Kulübümüz verilen puan silme cezasını geri almak için yönetim kurulumuz yoğun mesai harcamakta ve konuyu çözüme kavuşturma adına gerekli adımları atmaya devam edecektir. FIFA tarafından kulübümüze gönderilen yazışmalarda kamuoyu ile paylaşılmıştır."

(İHA)