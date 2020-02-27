Haberler » Spor » Manisaspor'u yıkan ölüm - Spor

Manisaspor'u yıkan ölüm

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü evinde Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde bitime 8 maç kala amatör kümeye düşmesi kesinleşecek son sıradaki Manisaspor, genç taraftarı Orhan Güvercin'in vefat haberiyle sarsıldı.

27.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:57
Manisaspor'u yıkan ölüm

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü evinde Yıldızspor'u yenemediği takdirde bitime 8 maç kala amatör kümeye düşmesi kesinleşecek son sıradaki , genç taraftarı Orhan Güvercin'in vefat haberiyle sarsıldı. 17 yaşındaki Orhan Güvercin, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Manisaspor'un o dönemki futbolcuları ve yönetimi, Orhan Güvercin'i hasta yatağında 2 yıl önce ziyaret ederek moral vermeye çalışmıştı.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler