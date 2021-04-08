Manisaspor profesyonel liglere veda etti
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Manisaspor profesyonel liglere veda etti

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Manisaspor profesyonel liglere veda etti

Manisa'yı 6 sezon Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, son sırada yer aldığı Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Çankaya Futbol Kulübüne 3-2 mağlup olarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

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Manisa'yı 6 sezon Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, son sırada yer aldığı Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Çankaya Futbol Kulübüne 3-2 mağlup olarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Manisa 19 Mayıs Stadındaki karşılaşmada konuğu Ankara temsilcisine karşı müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Manisaspor, maçı 3-2 mağlup tamamladı.

12 puanla son sırada yer alan Manisaspor'un ligin bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Caner Erkin, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Filip Holosko, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimlerin forma giydiği, Mustafa Denizli ile Ersun Yanal'ın teknik direktör olarak görev yaptığı Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadı. Ege temsilcisi, daha önce forma giyen futbolculara olan borçları nedeniyle çeşitli dönemlerde puan silme cezaları aldı.

Süper Lig'de 6 sezon yer aldıktan sonra 2011-2012'de lige veda eden Manisaspor, 2014-2015'te TFF 1. Lig'den düştükten sonra tekrar bu lige yükselse de TFF 3. Lig'e kadar geriledi.

Geçen sezon TFF 3. Lig 1. Grup'u son sırada tamamlamasına rağmen liglerde düşmenin kaldırılmasıyla mücadelesini 3. Lig'de sürdüren Manisaspor, bu sezon geride kalan 26 maçta 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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