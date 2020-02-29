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Manisaspor profesyonel liglere veda etti

TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. hafta mücadelesinde sahasında Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor, ligin bitimine 8 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

29.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:38
Manisaspor profesyonel liglere veda etti

TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. hafta mücadelesinde sahasında Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan , ligin bitimine 8 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Şile Yıldızspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Semih Ergün'ün (2) ve İbrahim Can Köse'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Müsabakada, taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, maç bitimi ile tribün önüne gelen futbolcular taraftarları alkışladı.

Kenti 6 sezon Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle puan silme cezaları almıştı.

Kaynak: AA

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