Manisaspor, Mehmet Enes Sığırcı'yı Transfer Etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, defans oyuncusu Mehmet Enes Sığırcı'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende, Ege temsilcisi, geçen sezon Mersin İdmanyurdu forması giyen 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Törende açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Abdullah Mergen, Mehmet Enes Sığırcı'nın kendisini ispatlamış bir isim olduğunu belirterek, "Mehmet Enes hem stoper hem de sol bek mevkisinde görev alabiliyor. Transferleri gerçekleştirirken sadece bu sezona göre değil gelecek yıllara göre bir yapılanma gerçekleştiriyoruz. Mehmet Enes'in, Manisaspor'a karakteriyle ve futbolculuğuyla faydalı olacağına inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Bu transfer her iki taraf için hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.



Sığırcı ise büyük bir camiaya geldiğini kaydederek, "Transferimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Manisaspor'un başarısı için büyük bir özveriyle üzerime düşeni yerine getireceğim. İyi bir hazırlık dönemi geçirip lige iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.