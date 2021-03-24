Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0
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Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0

24.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:42
Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Yusuf Alper Abalı (xx), Mustafa Burak Kuş (xx), Buğur Han Güler (xx)MANİSASPOR: Fatih (xx) - Uğur Parlak (x) (Dk. 72 Adnan x), Halil İbrahim (xx), Serhat (x), Çağrı Gülcü (xx) (Dk. 78 Hasan xx), Burak (x), Atakan (xx) (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Yusuf Alper Abalı (xx), Mustafa Burak Kuş (xx), Buğur Han Güler (xx)MANİSASPOR: Fatih (xx) - Uğur Parlak (x) (Dk. 72 Adnan x), Halil İbrahim (xx), Serhat (x), Çağrı Gülcü (xx) (Dk. 78 Hasan xx), Burak (x), Atakan (xx) (Dk. 90 Kaan), Onur (xx), Oğuzhan (xx), Berkay (x), Uğur Aktaş (x)KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir (xx), Alpay (xx), Ozan (xxx) (Dk. 90 Hüseyin), Ümit (xx), Murathan (xx), Semih Mustafa (x) (Dk. 72 Oğuzhan xx), Ömürcan (xx) (Dk. 90+1 Alperen), Atalay (x) (Dk. 57 Can xx), Hamit (x), Abdullah (xx) SARI KARTLAR: Atalay, Murathan, Alpay (Kızılcabölükspor), Uğur Aktaş, Halil İbrahim, Hasan (Manisaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon başından bu yana düşme hattında son sırada yer alıp kurtuluş umutlarını her geçen hafta tüketen Manisaspor, evinde Kızılcabölükspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Grupta Kızılcabölükspor bu sonuçla 27 puana ulaşırken, Manisaspor, son 6 haftaya 12 puanla kurtuluş hattının 11 puan gerisinde girerek şansını mucizelere bıraktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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