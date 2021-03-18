Manisaspor karanlık sona doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisaspor karanlık sona doğru

18.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:17
Manisaspor karanlık sona doğru

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını aşıp kadrosunu takviye etmesine rağmen sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Manisaspor, 37 yıl sonra amatör kümeye düşmeye çok yaklaştı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını aşıp kadrosunu takviye etmesine rağmen sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Manisaspor, 37 yıl sonra amatör kümeye düşmeye çok yaklaştı. 3'üncü Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden, 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de yer alan Manisaspor, geçen yıl üst üste 3'üncü kez küme düşüp 1'nci Lig'den amatöre gerilemesine rağmen koronavirüs pandemisiyle küme düşmenin kaldırılmasıyla kurtuldu. Bu sezona transfer yasağını kaldırıp umutlu başlayan siyah-beyazlı ekip, 23 maçta yalnız 1 galibiyet alınca dibe demir attı. 12 haftadır hiç galip gelemeyen, üst üste 4'üncü yenilgisini dün Nevşehir Belediyespor deplasmanında alan Manisa, bitime 7 maç kala kurtuluş hattının 12 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlı ekibin 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirme ihtimali bulunuyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisaspor karanlık sona doğru - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:18:35. #1.14#
title