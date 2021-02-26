Manisaspor eriyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen son sıradaki Manisaspor kümede kalma umutlarını her geçen gün biraz daha tüketiyor. Siyah-beyazlılar transfer yasağını kaldırıp sezon başında ve devre arasında 20'ye yakın transfer yapmasına rağmen oynadığı 20 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Bitime 10 hafta kala kümede kalma barajının 9 puan gerisinde yer alan 11 puanlı Manisaspor, kalan periyotta profesyonel lige tutunma savaşı verecek. Geçen sezon koronavirüs pandemisi sayesinde küme düşmekten kurtulan Manisaspor, aynı kabusu görmeye çok yaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı