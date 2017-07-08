Manisaspor'da Transfer Çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile sözleşme yenilerken, kanat oyuncusu Akın Açık'ı da 2 yıllığına renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende, geçen sezon Van Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Akın Açık ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Törende açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Abdullah Mergen, teknik heyetin raporu doğrultusunda, kulübün ekonomik dengesini de göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Akın geçmiş sezonlarda, teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar'ın öğrencisi olan, kalitesinden emin olduğumuz bir oyuncu. Kendisinin başarılı bir sezon geçirerek Manisaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Akın ise Manisaspor formasını giyecek olmanın kendisi için onur olduğunu kaydederek, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün takım arkadaşlarımla birlikte tek düşüncemiz, Manisaspor'un başarısı. Taraftarımızın da desteğiyle lige iyi bir başlangıç yapmak ilk hedefimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Karafırtınalar da imzayı attı



Öte yandan kulübün daha önce ön protokol yaptığı Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın sözleşmesi de 1 yıl uzatıldı.



Karafırtınalar, Manisaspor gibi Türk futbolunun en önemli camiaları arasında yer alan bir kulübün mensubu olmanın ve burada göreve devam etmenin gururunu yaşadığını aktararak, "Bu birlikteliğin devam etmesinin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sezon gösterdiğimiz başarıyı yeni sezonda daha da arttırarak hedeflerimiz yönünde ilerleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Bu arada, Manisaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Nevşehir'de yapılacağı açıklanan 1. etap çalışmalarını 10-21 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de, 2. etap çalışmalarını 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapacağı belirtildi.