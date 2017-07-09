Manisaspor'da Karafırtınalar'la Akın 5 Yıl Sonra Buluştu

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı takımı Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 5 yıl önce Bucaspor'da kalp rahatsızlığı nedeniyle futbola veda etmek zorunda kaldığında göz yaşlarıyla uğurladığı eski futbolcusu Akın Açık'ı transfer ettirerek yeniden bir araya geldi.



Bucaspor'da 2011'de profesyonel olan Akın'a ligde ilk kez de 2011-12 sezonunda Karafırtınalar forma şansı verdi. O sezon yaptığı çıkışla adı Beşiktaş'la anılmaya başlayan genç kanat oyuncusu, 2012-13 sezonu öncesi sağlık kontrollerinde büyük şok yaşadı. Kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Akın, o sezon 2 maçta forma giydikten sonra doktorların, futbol oynamasının hayati tehlikeye yol açacağı raporuyla henüz 19 yaşında kariyerini sonlandırma kararı aldı.



Akın ve doktorların kararında, Bucaspor'da da oynayan Eskişehirsporlu Ediz Bahtiyaroğlu'nun Eylül 2012'de kalp rahatsızlığı nedeniyle ani bir şekilde vefat etmesi de etkili oldu. Sarı lacivertli kulüp, altyapısında yetişen genç futbolcuya 20 Ekim 2012'de iç sahada oynanan Kartalspor maçı öncesi küçük bir jübile düzenledi ve çiçeklerle uğurladı. Duygu dolu anların yaşandığı veda töreninde hem Akın, hem de genç futbolcunun yetişmesinde büyük emeği olan Karafırtınalar göz yaşlarını tutamadı. O sezon takım arkadaşlarının antrenmanlarını saha kenarından takip eden futbolcu, aynı sorunu yaşayan Trabzonsporlu Giray Kaçar'ın yeşil sahalara dönmesiyle umutlandı.



Doktorların takibinde olan Akın, sezon sonunda futbola yeniden başlama kararı alarak Bucaspor'dan ayrıldı. 1'inci Lig'de yıldız adayıyken veda ettiği yeşil sahalara 2013-14 sezonunda 3'üncü Lig'de Şekerspor formasıyla dönen Akın, daha sonra Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Bugsaşspor ve Kozan Belediyspor'da oynadı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Van Büyükşehir Belediyespor'da 6 gol atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Sait Karafırtınalar'ın isteği doğrultusunda Manisaspor'a transfer oldu.



Akın'ın yeteneklerini ve kapasitesini iyi bildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "O dönem rahatsızlık yaşamasa, kariyeri çok farklı gelişirdi. Manisaspor'a büyük faydası olacağına inanıyorum" dedi.



- İzmir