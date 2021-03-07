Manisaspor'da Bülent Ataman ayrıldı

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 9 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde son sırada yer alan Manisaspor'da teknik direktör Bülent Ataman'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı 21 maçtaki tek galibiyetini Bülent Ataman yönetiminde alırken, genç çalıştırıcı 14 maçta 1 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi gördü.

Kulüpten konuyla ilgili, "Teknik Direktörümüz Bülent Ataman görevinden istifa etti ve kendisinin istifası kabul edildi. Yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve personelimiz ile vedalaşan Ataman, takımımıza kalan maçlarda başarılar diledi. Biz de Manisaspor camiası olarak eski kaptanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı