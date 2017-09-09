Manisaspor, Boluspor Maçına Hazır

TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak Manisaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.



Siyah-beyazlı ekip, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde son antrenmanını yaptı.



Antrenman, hücuma ve savunmaya yönelik çalışmanın ardından serbest çalışma ile tamamlandı.



Tedavisi devam eden Mikic takımdan ayrı çalışma yaparken, dinlendirilen Mustafa Sevgi, çalışmada yer almadı.



Gabon Milli Takımı'nın kampından dönen Axel Meye, yeniden anlaşmaya varılan Hüseyin Tok ve Akın Açık takıma dahil olarak, çalışmalara başladı.