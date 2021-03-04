Manisaspor amatöre doğru
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Manisaspor amatöre doğru

04.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:56
Manisaspor amatöre doğru

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden 1877 Alemdağspor'a da deplasmanda 2-1 yenilen sonuncu Manisaspor, amatör kümeye gerilemeye her geçen hafta daha da yaklaşıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden 1877 Alemdağspor'a da deplasmanda 2-1 yenilen sonuncu Manisaspor, amatör kümeye gerilemeye her geçen hafta daha da yaklaşıyor. Bir dönem Süper Lig'in flaş takımlarından olup son yıllarda aldığı puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla 1'inci Lig'den paraşütsüz 3'üncü Lig'e gerileyen Manisaspor'u bu sezon yaptığı transfer hamleleri de kurturmaya yetmedi.

Ligde çıktığı 21 maçta tek galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, son 9 hafta öncesi 11 puanla kurtuluş hattının 10 puan gerisinde bulunuyor. Manisaspor, geçen sezon da Bölgesel Amatör Lig'e düşmesine rağmen koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle küme düşmenin 1 yıllığına kaldırılması sonrası ligde kalmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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