FIFA'dan Manisaspor'a 6 Puan Daha Silme Cezası Geliyor
1. Lig ekiplerinden Manisaspor, 27 Haziran'a kadar eski futbolcusu Joshua Simpson'a olan borcunu ödemezse 6 puan silme cezası alacak.
Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan, kadrosu dağılıp borçları nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen Manisaspor'u yine zor günler bekliyor.
Maddi olarak dibe vuran siyah-beyazlılara, 27 Haziran'a kadar eski yabancı futbolcularından Joshua Simpson'a 750 bin Euro ödeme yapmaması halinde 6 puan silme cezası verileceği bildirildi. FIFA'nın Kanadalı oyuncunun dosyalarını kulübe gönderdiği öğrenilirken, Manisaspor'a bir daha uyarıda bulunulmayacağı ifade edildi.
Bu sezon eski yabancılarından Makukula'ya olan borcu nedeniyle 6, Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen Manisaspor'un yeni sezonda tekrar lisans cezası almasına da kesin gözüyle bakılıyor.
MEVCUT BAŞKAN YENİDEN ADAY OLACAK
Haziran ayında yapılacak, tarihi netleşmeyen olağan kongre öncesi mevcut başkan Gökay Budak'ın yeniden aday olacağı ve şimdiden yeni sezonun çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Budak, "Sezonun planlarına başladık. Öncelikle teknik direktör boşluğunu dolduracağız. Görüştüğümüz 4-5 isim var" dedi.
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manısasporun gidisatı ornek verecek olursak ercıyes mersın ındmanyurdu orduspor gibi olacak ıkı sezon sonra amator lige bu görüntüye artıkm alıstık transfer yanlısları yanlıs mukaveleler sonra kuluplerın içler acısı halleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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Lige girecek gücü olmayan takımlarımızın olduğunu görmek ayrıca şükela.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şikeye yaptırım yok, ama borca var ne güzelCevap Yaz 3 Yayından KaldırMESUT: Ne şikesi memleket elden gidiyor. satılık pejo partner, takas olur, muayyer, pazarlık payı varYayından Kaldır