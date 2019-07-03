Manisalılara Yeterli, Kaliteli ve Sağlıklı İçme Suyu

Saniyede 24 litre verime sahip sondaj diğer pompalardaki olası arızalarda devreye alınacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşa hizmette bir adım sonrasını düşünerek çalışmalarına hayat veriyor. Bu kapsamda, Salihli ilçe merkezini besleyen içme suyu pompalarına yedek olarak bir pompa daha eklendi. Bağcılar Mahallesinde yer alan pompanın bağlantıları yapılarak tamamen hazır duruma getirildi. Saniyede 24 litre verime sahip sondaj, yaz aylarında artan su kullanımına karşı diğer pompalardaki olası arızalarda devreye alınacak.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Yaz aylarında su kullanımı Manisa genelinde büyük artış gösteriyor. Biz de vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Salihli ilçe merkezi için yedek bir pompa devreye aldık. Kuruluş hedefimiz ve amacımız Manisalılara yeterli, kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin etmek. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar ile Manisalıların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler