Manisalılar 'Volkswagen' dolandırıcılarına karşı duyarlı

17.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:11

MANİSA Valiliği, kentte 'Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise bu konuda duyarlı olduklarını belirterek, iş başvurularını İŞKUR aracılığı ile yapacaklarını söyledi.

Otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya kuracağı fabrikada iş bulma vaadiyle dolandırıcılık olaylarına rastlanması üzerine, Manisa Valiliği resmi sitesinden uyarı yaptı. Valiliğin yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak 'Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme' adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur."'VATANDAŞLAR DUYARLI'İş başvurusu yapacağını söyleyen Sercan Arslan (38), "Volkswagen, Manisa'ya gelmeden dolandırıcılar geldi. Basın aracılığıyla duydum bu durumu. 'Maaşının yarısını bize ver seni işe yerleştireceğiz', '500 lira ver, seni işe yerleştireceğiz' diyerek, dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler ve arsaların fiyatını iki katına çıkararak satmaya çalışan fırsatçılar ortaya çıkmaya başladı. Şu an işsizim. Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı yatırımı bekliyorum. Oraya iş başvurusu yapacağım. Ama doğrudan gidip İŞKUR'a başvuracağım. Böyle dolandırıcılara fırsat vermeyeceğim" dedi.Gıda sektöründe pazarlamacı olan Ali Aydınlı (38), "Paranın kazanılması için zor şartlarda çalışılan ülkemizde, böyle kolay para kazanmak isteyen dolandırıcıları esefle kınıyoruz. Valiliğimizin ismini kullandıklarını duyduk. Bunlar yanlış şeyler. İnsanlarımızın da bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Fabrikaya işçi alımıyla ilgili devletimizin İş ve İşçi Bulma Kurumu var. Kurulacak olan fabrikaya girmek isteyenler doğrudan gidip orayla görüşsün. Aracılara para kaptırmasınlar. Devletimizin sunmuş olduğu olanaklar doğrultusunda iş bulsunlar" dedi.

Esnaf Bülent Özövgü (67) de "Türkiye'de İŞKUR denilen bir kurum var ve bu kurum işsizlere iş bulmakla yükümlü. Vatandaşlarımızın bunun dışında başkalarına güvenmemesi gerekiyor. İnsanların iyi niyetlerinden faydalanıp onları kandırmaya çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Fabrika açılırsa oraya gerekli alımlar devlet tarafından zaten duyurulur" diye konuştu.

Kaynak: DHA