Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin şehidin ailesine taziyede bulunması Şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesinin getirilmesi Cenaze namazının kılınması Helallik alınması Cenazenin götürülüşü MANİSA - Bahar...
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin şehidin ailesine taziyede bulunması
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesinin getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Helallik alınması
Cenazenin götürülüşü MANİSA - Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp için cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez