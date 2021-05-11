Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
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Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | 3. Sayfa

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin şehidin ailesine taziyede bulunması Şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesinin getirilmesi Cenaze namazının kılınması Helallik alınması Cenazenin götürülüşü MANİSA - Bahar...

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin şehidin ailesine taziyede bulunması

Şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesinin getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Cenazenin götürülüşü MANİSA - Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, son yolculuğuna uğurlandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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