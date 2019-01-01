Manisalılar poşet uygulamasına çabuk alıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulamasına bugün başlandı. Uygulama ilk gününde destek görürken, bazı vatandaşlar poşet satın aldı, bazıları da evlerinden kullanılmış poşet getirerek aldıkları ürünleri taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nun hayata geçirdiği, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Yeni yılın ilk gününde Manisa'da marketlere alışverişe giden vatandaşların uygulamaya hazırlıklı oldukları dikkati çekti. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları bugün Poşet ister misiniz diye sorarak müşterilerini kasada karşıladı.

VATANDAŞLAR UYGULAMAYI BEĞENDİ

Alışveriş yapan ve 25 kuruş karşılığında poşet alan Hülya Günaydın, Bu uygulamayı beğendim. Az önce 25 kuruş vererek bir poşet aldım. Bence güzel bir uygulama. Günlük hayatımda da bez poşet kullanan birisiyim. Önceden fazla kullanıldığını ve israf olduğunu düşünüyordum. Uygulama gayet başarılı dedi. Oğuz Çavuş da Poşetlerin paralı olması güzel. Doğaya verdiği zarardan dolayı ve insanların artık bilinçli kullanacak olması memnun edici diye konuştu. Doğa için güzel ancak tüketiciler için çok fazla iyi olmadığını söyleyen Murat Güney ise Az önce alışveriş yaptık ve poşete 25 kuruş verdik. Ancak, toplu alışverişlerde daha fazla poşet parası ödemek zorunda kalacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA