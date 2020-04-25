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Manisalılar kısıtlama karanına bugün de uydu

MANİSA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de boş kaldı.

25.04.2020 22:29 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:29
Manisalılar kısıtlama karanına bugün de uydu

MANİSA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de boş kaldı. 

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Manisa'nın sokak ve caddeleri, yine boş kaldı. Normal zamanlarda insan kalabalığın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Doğu Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve İzmir Caddesi'nde sokağa çıkma yasağından muaf tutulanların dışında kimse bulunmadı. Polis ekipleri ise trafiğe çıkanlara ve fabrikalardan işçi taşıyan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ise, üretim için bugün de arazilerindeydi. Çiftçilerin kimi tarlada, kimi bağda tarımsal üretime katkı sağlamak için çalışmaya devam etti. Öte yandan dün Manisa'da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir ve yasaklara uymayan toplam 80 kişiye 145 bin 628.00 lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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