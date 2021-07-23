Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü
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Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü

Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisalı hayırseverlerin bağışlarıyla Etiyopya'da 420'den fazla kurban hissesinin kesimi ve dağıtımı yapılırken gülmeyi unutan çocuklar da aldıkları kıyafet ve oyuncaklarla bayramı bayram havasında geçirdi.

Manisalı hayırseverlerin bağışlarıyla Etiyopya'da 420'den fazla kurban hissesinin kesimi ve dağıtımı yapılırken gülmeyi unutan çocuklar da aldıkları kıyafet ve oyuncaklarla bayramı bayram havasında geçirdi.

Manisa İyilik Derneği tarafından 2021 yılı Kurban organizasyonun gerçekleştirildiği Etiyopya'da ihtiyaç sahibi Müslümanların yüzleri güldü. 420'den fazla kurban hissesinin vekalet yoluyla kesilerek dağıtımının yapıldığı organizasyonda Manisalıların zekatları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernek tarafından ayrıca yapımı devam eden Ömer Hattap Camisinin inşaatına da destek olunurken 480 adet Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Açlıkla boğuşan bölgedeki çocuklar da unutulmayarak şeker, oyuncak ve kıyafet yardımıyla bayramı bayram havasında yaşayarak yüzleri güldü.

Etiyopya'daki etkinlik hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan iyilik gönüllüsü Halil Uysal, "Derneğin 2021 Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye'deki ve Manisa'da hayırseverlerimizin bizlere emanet etmiş oldukları kurbanları kesmek için buraya geldik. Kurbanları kestikten sonra ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ettik. Yetim ve öksüz çocuklarımızı ziyaret ettik. Bunları yaparken Manisalı hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kıyafetleri ve oyuncakları dağıttık. Çocuklarımızı sevindirdik. Onların tebessüm etmelerine vesile olduk. Kurbanlarımızı Alakaso bölgesinde çok zor durumda olan yaşam mücadelesi veren, açlıkla mücadele eden fakir insanlara, ailelere, kurbanları keserek yardımcı olmaya çalıştık. Kurbanlarımızı dağıttık. Yaklaşık 420'yi aşkın kurban hissesini vekaletle keserek dağıtımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği zekatları da dağıtmış olduk. Manisa'dan bağışlanan Bu coğrafyanın insanlarına kurban vesile diyerek gönüllerine dokunduk. Türkiye'den buraya selam getirdik. Bizler de buradan Etiyopya'daki Müslüman kardeşlerimizin, ihtiyaç sahibi Müslümanların dualarını ve selamlarını alarak inşallah Türkiye'ye yola çıkacağız.

Burada yapımı devam eden Ömer Hattap Camisinin inşaatına da destek olundu. Bu caminin yanında çocukların, büyüklerin, kadınların aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğrenebilecekleri, sohbetler edebilecekleri çok büyük bir cami yapılıyor. Derneğimiz bu inşaatına yapımına da destek oldu. 480 adet Kur'an-ı Kerim dağıttık. Vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi. - MANİSA

Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü
Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü
Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü
Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü
Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü
Manisalılar, Etiyopyalı çocukların yüzlerini güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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