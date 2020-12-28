Manisalılar bugün seçim olsa yine 'Cengiz Ergün' dedi
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Manisalılar bugün seçim olsa yine 'Cengiz Ergün' dedi

28.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:51
Manisalılar bugün seçim olsa yine 'Cengiz Ergün' dedi

Avrasya Araştırma firması, aralık ayı araştırma sonuçlarını yayınladı.

Avrasya Araştırma firması, aralık ayı araştırma sonuçlarını yayınladı. 30 büyükşehirde bugün seçim olsa mevcut başkana oy verir misiniz sorusuna Manisalılar, yüzde 54,6 oranında evet dedi. Son yerel seçimlerde yüzde 52,77 oranında oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Ergün, söz konusu araştırmayla birlikte oy oranını da arttırmış oldu. Manisa'ya hizmet edebilmenin gururuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, kendilerine güvenen Manisalılara teşekkür etti.

Avrasya Araştırma, 'Aralık 2. Yarı Simülasyonu' adıyla son araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Firma araştırmanın yöntemini şöyle açıkladı: "Arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranması sonucu elde edilen verilerin, Aralık ayı içinde yapılan telefon anketin (CATI) verileri ışığında işlenmesi sonucu partilerin oy oranları simüle edilmiştir."

Araştırmada 'Büyükşehirlerde Olası Yerel Seçim Sonuçları' başlığı altında yapılan anket sonuçlarına da yer verildi. Bugün seçim olsa mevcut başkana oy verir misiniz sorusuna Manisalılar, yüzde 54,6 oranında evet dedi. Böylece 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 52,77 oranında oy alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, son araştırmayla birlikte oy oranını da arttırmış oldu.

"Cengiz Ergün'den memnuniyet yüksek"

Konuyla ilgili youtube adlı sosyal paylaşım sitesinde canlı yayın yapan ve araştırmasıyla ilgili detayları izleyicilerle paylaşan Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz, Manisa ile ilgili ortaya çıkan sonuçlar hakkında şunları söyledi: "Manisa'da MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hala bugün seçim olsa, rahat kazanabilecek gibi görünüyor. Yani orada kişisel bir oy alma durumu var. Muhtemelen memnuniyet yüksek."

Başkan Ergün'den Manisalılara teşekkür

Manisalıların gösterdiği teveccühle 3 dönemdir doğup büyüdüğü şehre hizmet etme gururunu yaşadığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, taraflı tarafsız kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuçların da kendilerine moral olduğunu dile getirdi. Manisalılara şahsına gösterdiği güven nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergün, "Biz ilk günkü aşkla ve şevkle hemşehrilerimize en güzel hizmetleri götürebilmenin çabası içinde olduk. Bu çizgimizden hiç ayrılmadık. Manisa'mızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek; sorunlarından kurtulmuş, geleceğe güvenle bakan bir şehir oluşturmak için canla başla çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerime şahsıma gösterdikleri teveccüh nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisalılar bugün seçim olsa yine 'Cengiz Ergün' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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