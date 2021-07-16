Manisalılar 15 Temmuz anısına kan vermeye koştu

Manisalılar 15 Temmuz anısına kan vermeye koştu -Kızılay Manisa Kan Merkezi Müdürlüğü 20 kişilik ekiple 4 noktada 400 ünite kan hedefine koşuyor Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa merkez, Soma, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde...

Manisalılar 15 Temmuz anısına kan vermeye koştu

-Kızılay Manisa Kan Merkezi Müdürlüğü 20 kişilik ekiple 4 noktada 400 ünite kan hedefine koşuyor

MANİSA - Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa merkez, Soma, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde beşer kişilik toplam 20 ekiple kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay Manisa Kan Merkezi Müdürlüğü Manisa Merkez Şehzadeler ilçesinde, Soma, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Toplam 20 kişiden oluşan 4 ekiple düzenlenen kan bağışı kampanyasına Manisalılar büyük ilgi gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kampanyanın sonunda en az 400 ünite kan toplanması hedeflendiği öğrenildi.

Pandemi döneminde özellikle yasaklı günlerde çok iyi kan bağışı aldıklarını dile getiren Kızılay Manisa Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, evde bunalan vatandaşların kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kan vermenin sadece acil durumlarda değil her zaman gerekli olduğunun altını çizen Nardal, "Böylesine önemli bir günde ilçelerimizde yaptığımız bayram niteliğindeki organizasyonlarımızla kan bağışı topluyoruz. Manisa merkez, Soma, Salihli ve Alaşehir ilçelerimizdeki vatandaşlarımız kan bağışına büyük ilgi gösteriyor. Allah bizlere bir daha böyle günler göstermesin. Böyle günler için kan elbet lazım ama kan sadece acil durumlar için değil her zaman ihtiyaçtır. Vatandaşlarımızdan kan bağışına milli bir görev olarak bakmalarını istiyoruz. Bu çok önemli bir görev. Bugün en az sadece bu gece için 400'e yakın kan bağışı bekliyoruz." dedi.

Öte yandan saat 22.00 itibariyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 350 ünitenin üzerinde kan bağışında bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel