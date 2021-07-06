Manisalı yüzücüler, Türkiye Şampiyonasına katılacak
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Manisalı yüzücüler, Türkiye Şampiyonasına katılacak

Manisalı yüzücüler, Türkiye Şampiyonasına katılacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler Cemre Çimen ve Deren Güler, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yüzme Havuzunda düzenlenen 11-12 yaş test müsabakalarında katıldıkları 12 müsabakada en iyi zamanlarını yüzdüler.

2009 doğumlu sporcular, aldıkları sonuçlarla 11-12 yaş Türkiye Şampiyonasına katılım için gerekli olan A barajlarını geçerek, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar.

Müsabakalarda alınan sonuçlar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Antrenörü Sinan Aktılav, "Sporcularımız, katıldıkları test müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamladılar. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen A barajını aşarak, Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı kazandılar. Sporcularımızın gelişimi ve madalyalar kazanmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

2009 doğumlu yüzücü Deren Güler, yarıştığı 6 kategoride kendi en iyi zamanlarını geliştirdi. Deren Güler; 100 metre sırtüstü kategorisinde müsabaka 1'incisi, 200 metre sırtüstü kategorisinde müsabaka 1'incisi, 50 metre sırtüstü kategorisinde müsabaka 2'ncisi, 50 metre kelebek kategorisinde müsabaka 2'ncisi, 100 metre serbest kategorisinde müsabaka 5'incisi, 50 metre serbest kategorisinde müsabaka 4'üncüsü oldu.

2009 doğumlu yüzücü Ceren Çimen, mücadele ettiği 6 kategoride kendi en iyi zamanlarını geliştirdi. Ceren Çimen; 100 metre serbest kategoride müsabaka 2'ncisi,

50 metre kurbağalama kategorisinde müsabaka 2'ncisi, 50 metre sırtüstü kategorisinde müsabaka 4'üncüsü, 50 metre serbest kategorisinde müsabaka 2'ncisi, 400 metre serbest kategorisinde müsabaka 3'üncüsü ve 100 metre kurbağalama kategorisinde müsabaka 4'üncüsü oldu.

Kaynak: Bültenler

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