Manisalı Yazar ve Şairlere "Vefa Buluşması"

Manisa Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Şehir Hazineleri" projesi kapsamında kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanlarında eserler üreten, yaşları 60'ın üzerinde 23 yazar ve şaire "Vefa Buluşması" etkinliği düzenlendi.



Şehzadeler ilçesinde bir otelde düzenlenen tören, 23 yazar ve şairin özgeçmişlerin anlatıldığı video sunumu ile başladı.



AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, programda yaptığı konuşmada, kurucu dernek başkanı olduğu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi tarafından, şubat ayında hastanelere kitaplık yapacaklarını söyledi.



Hastanelere gelen vatandaşların okuması adına, 360 klinik önüne 100'er kitap koyacaklarını dile getiren Özdağ, "Hastanelerimize kitaplık yapmayı planladık. Manisa'daki hastanelerimizin 360 kliniği var. Dernek olarak 100'er kitap koyacağız. Şubat veya Mart ayında projeyi yapmaya çalışacağız. Eğer izin verirlerse buradaki yazarlarımızın kitaplarını da, Manisa'mızın yazarları adı altında kitap ve şiirlerini kitaplıklara koymayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ise Manisa'da ilk defa gerçekleştirilen 1. Vefa Buluşması'nı, geleneksel hale getireceklerini belirtti.



Sudak, 1 yıllık çalışma sonucunda Manisa'da kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanında çeşitli eserler üreterek, halka sunan ve yaşları 60 üzerinde olan 23 kişi tespit ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, kadim şehir Manisa'mızın mana ikliminde yoğrularak kültür, sanat, edebiyat ve tarih hayatında şehrimizin mihenk taşlarım olmuş, şehrimizin kıymetli şahsiyetlerine şehrin hazineleri dedik. Valiliğimizin himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2016 yılında başlattığımız proje kapsamında, merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ikamet eden kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanında çalışmalara yaparak çeşitli eserler üretmiş kişilerle ilgili bir tespit çalışması başlatıldı. 1 yıllık çalışma sonucunda yaşları 60 üzerinde olan tespit ettiğimiz 23 yazar ve şairi, 1. Vefa Buluşması altında onure etmek istedik."



Törene, Vali Mustafa Hakan Güvençer ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber de kısa bir konuşma yaparak, Manisa'nın tanıtımına katkı sunan şair ve yazarlara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından yazar ve şairlere, plaketleri takdim edildi.