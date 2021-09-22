Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir - Haberler Ekonomi
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Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir

Manisalı üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği Ahmetli Kelebek Barajı'nda su tutmak için son testler yapılırken, 24 bin 40 dekar araziye can suyu verecek sulama inşaatı da başladı.

AHMETLİ (İHA) - Manisalı üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği Ahmetli Kelebek Barajı'nda su tutmak için son testler yapılırken, 24 bin 40 dekar araziye can suyu verecek sulama inşaatı da başladı. Çalışmaları inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, proje kapsamında yaklaşık 74 bin metre boru döşeneceğini açıkladı.

Manisa Ahmetli'de toplam 24 bin 40 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Kelebek Barajı'nın inşası tamamlandı. Barajda su tutabilmek için testler yapılırken, sulama projesine de start verildi. Geçen yıl ihalesi yapılan proje için mart ayında yer teslimi yapıldı ve inşaata ilk kazma vuruldu.

Çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Kelebek Barajı Sulaması diğer projelerden biraz farklı. Bu projede Koca Dere'yi iletim hattı gibi kullanacağız. Kelebek Barajı'nda biriken suyu önce dere yatağına salacağız, 10 kilometre sonra inşa edeceğimiz bir regülatörde suyu yeniden tutup, şebekeye dağıtacağız." diye konuştu.

74 bin metre boru döşenecek

Kelebek Barajı Sulaması için 74 bin 247 metre boru döşeneceğini açıklayan Birol Çınar, suyun 4.13 kilometrelik bir iletim hattı ile regülatörden şebekeye verileceğini söyledi. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Ana boru hattımız 1100'lük olacak ve 16.47 metre boyunca uzanacak. Yedek hat dediğimiz hatlar ise yaklaşık 57.798 metre olacak. Projde'de Çelik, CTP ve HDPE borular kullanacağız" dedi.

Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahallelerinin faydalanacağını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, Kelebek Barajı ve Sulamasının bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla yılda 23 milyon 840 bin lira ek gelir sağlayacağını belirtirken 1200 kişiye de ek istihdam olanağı oluşturulacağını vurguladı.

Temelden yüksekliği 62 metre olan Kelebek Barajı'nın gövdesi silindirle sıkıştırılmış beton olarak inşa edildi. Barajda 22 milyon 920 bin metreküp su tutulabilecek. - MANİSA

Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir

Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir

Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir

Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir

Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir

Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir - Haberler Ekonomi
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