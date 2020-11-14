Manisalı üreticilerin cennet elması kurutma mesaisi başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üreticiler seralarda cennet elması kurutmaya başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üreticiler seralarda cennet elması kurutmaya başladı.

Kavaklıdere ve Kurudere başta olmak üzere yayla mahallelerinde mandalina yetiştiren çiftçiler, alternatif ürün olarak cennet elmasına yöneldi.

Yaklaşık 600 dönüm araziden 6 bin ton ürün alan çiftçiler, internetten öğrendikleri meyve kurutma yöntemini uyguluyor.

Üreticilerin 2-3 haftada kuruttuğu cennet elmalarının kilogramı 40 liradan alıcı buluyor.

Kaymakam Uçgun, kurutma seralarını inceledi

Kavaklıdere Mahallesini ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kurutma seralarını inceledi.

Üreticilerden bilgi alan Kaymakam Uçgun, Kavaklıdere ve çevresinin özel bir mikroklimaya sahip olduğunu vurgulayarak, kurutulan cennet elmasının piyasada yoğun talep gördüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım