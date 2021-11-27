Manisalı sporcu Betül Durmuş Profesyonel Kick Boks Şampiyonu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisalı sporcu Betül Durmuş Profesyonel Kick Boks Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisalı sporcu Betül Durmuş Profesyonel Kick Boks Şampiyonu oldu

Manisa Muay Thai Eğitim Merkezi sporcusu Betül Durmuş, İzmir'de yapılan "Turkish Wartior Series" Profesyonel Kick Boks Galası'nda şampiyon oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa Muay Thai Eğitim Merkezi sporcusu Betül Durmuş, İzmir'de yapılan "Turkish Wartior Series" Profesyonel Kick Boks Galası'nda şampiyon oldu.

İzmir'de yapılan "Turkish Wartior Series" Profesyonel Kick Boks Galası'na Manisa Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Betül Durmuş damga vurdu. Başarılı sporcu, 64 kiloda güçlü rakibini yenerek şampiyon oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

Kariyerine güzel bir başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu belirten Betül Durmuş, "Yıllarca verdiğim emeklerin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bu madalyanın hayalini kurmuştum. Çok şükür ki başardım. Desteklerinden dolayı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve Antrenörüm Ediz Barış hocama teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar elde etmek için disiplinli çalışmaya devam edeceğim." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title