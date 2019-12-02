Manisalı Sefa engelleri aşıp sporda ve sosyal hayatta adından söz ettirdi

02.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:36

Manisalı yüzde 98 engelli olan 24 yaşındaki milli yüzücü ve yazar Sefa Yurtkölesi, sporda ve sosyal yaşamda başarılarıyla isminden söz ettiriyor.

Yüz bin kişide bir görülen Trombositopeni-Radius Yokluğu (TAR) Sendromlu olarak dünyaya gelen ve kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Sefa Yurtkölesi, doğumundan sonra hastanede 5 yıl tedavi gördü.

Elleri yerine ayaklarını kullanan Yurtkölesi, ailesinin, öğretmeninin ve arkadaşlarının desteğiyle ilkokulda sınıfının en başarılı öğrencilerinden biri oldu. Ayaklarıyla tuttuğu kalemiyle sınıfında okuma yazmayı ilk öğrenen öğrenci olduğunu belirten Yurtkölesi'nin hayatı, lise yıllarında beden eğitimi öğretmeninin kendisini yüzmeyle tanıştırmasıyla değişti.

İlk başlarda girmeye korktuğu havuza giderek alışan Yurtkölesi, bedensel engelli milli takım antrenörlerinin dikkatini çekerek milli takıma seçildi. Bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda 10 kez Türkiye şampiyonluğu, 3 kez Türkiye ikinciliği, bir de Türkiye üçüncülüğü elde eden Yurtkölesi, sporcu kimliğinin yanı sıra "motivasyon konuşmacısı" olarak da çeşitli organizasyonlarda yer alıyor.

Yurtkölesi, "Hayatın Sefası" ismini taşıyacak ve hayat hikayesini anlattığı kitabını da çıkarmaya hazırlanıyor.

- "Şükredecek o kadar çok şeyim var ki"

Sefa Yurtkölesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin desteğiyle hastalığını kabullendiğini dile getirdi.

Sosyal aktivitelerin yaşama tutunmasına büyük katkısı olduğunu dile getiren Yurtkölesi, şöyle konuştu:

"Yüzde 98 bedensel engeli olan hem milli sporcuyum hem devlet memuruyum hem davet edildiğim konferanslarda binlerce kişiye 'motivasyon konuşması' yapıyorum hem de bir yazar adayıyım. Yüzde 98 engeli olan bir insan bunları başarabiliyorsa diğer engelli kardeşlerimiz ve sağlıklı insanlar neleri başaramaz bunu gösteriyorum.

Burada en önemlisi azmetmek. Bana hep 'Nasıl isyan etmiyorsun da hayata bağlanıyorsun?' diye soruyorlar. Ben de onlara 'Şükredecek o kadar çok şeyim var ki isyan edecek vakit bulamıyorum' şeklinde yanıt veriyorum. Olanla yetinmeyi biliyorum, kendimden üstün birine bakarsam hiçbir zaman mutlu olamayacağımı anladım. Bizden daha kötü durumda olan insanlar var, bu düşünceyle hareket edersek başarı ve mutluluk zaten geliyor."

Yurtkölesi, kendisine hedefler koyduğunu ve bunların pek çoğunu gerçekleştirdiğini anlatarak, "Kısa vadede yüzmedeki başarılarımı arttırmak ülkem adına uluslararası dereceler elde etmek istiyorum. Daha sonra 'motivasyon konuşmacısı' olarak katıldığım konferanslarda kendimi Türkiye'deki 80 milyon insanımıza tanıtmak istiyorum." dedi.

Dünyaca ünlü Avustralyalı motivasyon konuşmacısı Nick Vujicic'den ilham aldığını vurgulayan Yurtkölesi, "Fiziki görünüş olarak bana benzeyen ve dünya çapında tanınan motivasyon konuşmacısı Nick Vujicic gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi katıldığım organizasyonlarda ülkemi temsil etmek, dünyaca tanınan uluslararası motivasyon konuşmacıları arasında yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA