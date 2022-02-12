Manisalı Samet Akça atıcılıkta Türkiye 3'üncüsü oldu

ANKARA (İHA) - Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Samet Akça, Ankara'da yapılan Para Atıcılık Havalı Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'ncüsü oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Poligonu'nda Antrenörler Çağrı Tangör ve Sekip Taner Bakal tarafından yürütülen para atıcılık çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu çalışmalarda yer alan sporculardan Manisa İl Gençlik Spor sporcusu Samet Akça, Ankara'da yapılan Para Atıcılık Havalı Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 613.7 puanla R5 kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Elde ettiği başarıyla Manisa'nın gururu olan Samet Akça, Milli Takım aday kadrosunda yer aldı. Sporcuyu ve antrenörlerini kutlayan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Hedefine inanıp azimle çalışarak Manisa'mıza madalya kazandıran Samet kardeşimizin Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada da gururla temsil edeceğine inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde engelli sporcularımıza yönelik yaptığımız proje ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Başarıların günden güne artması oldukça sevindirici. Amacımız daha çok engelli bireyimizi sporla buluşturmak." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor