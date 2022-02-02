Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı

MANİSA (DHA) - Manisa Büyükşehir Belediye spor makaralı büyük kadınlar sporcusu Sevim Yıldır, geç yaşta başladığı okçuluk sporunda son iki yılda aldığı başarıları ile dikkat çekti. Konya Selçuk Üniversitesi bilgisayar sistemleri öğretmenliği okuyan 32 yaşındaki Yıldır, boş zamanlarında binicilik eğitimi almaya başladı. Gittiği binicilik kursunda tesadüfen okçuluk eğitiminin de verildiği öğrenen Yıldır, binicilikle birlikte okçuluk eğitimleri de almaya başladı. 2012 yılında biten üniversite eğitiminin ardından memleketi Manisa'ya dönen Yıldır, 2014 yılında ilk defa Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde profesyonel olarak eğitim almaya başladı. Yaşıtlarına göre oldukça geç başladığı sporda, makaralı büyük kadınlar kategorisinde ok atan Yıldır, iki yıl gibi kısa bir sürede milli takıma yükseldi. 3 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Sevim Yıldır, yarıştığı son iki yıla damgasını vurdu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Birçok sporu denediğini fakat okçuluktan aldığı heyecanı hiçbir sporda yaşamadığını kaydeden Yıldır, "Çok fazla spor yaptığımızda örneğin koşmada ritim yükseliyor ve kalbimiz çok daha çarpıyor. Okçulukta o çizgiye geçtiğimizde bam başka bir heyecan yaşıyorum. Aslında ben dışarıda hiç heyecanlı gözükmem. Bu sporda başarılı olmak için zaten heyecan yapmamız gerekiyor. O çizginin verdiği o heyecanı seviyorum. Umarım bırakmam, okçuluk benim için çok sevdiğim güzel bir spor" diye konuştu.