Manisalı Mahkumun Hayatını Değiştiren Kurs

Manisa'da karıştığı bir suç nedeniyle kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen mahkum, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün eğitim iyileştirme takvimi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılarak kendi işini kurabilmek için müracaat ettiği hibelerden almaya hak kazandı.



Manisa'da yaşayan A.T.'nin hayatı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu hizmeti cezasını çekerken katıldığı kurslar ile tamamen değişti. Karıştığı bir suç nedeniyle kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen A.T., müdürlüğün eğitim iyileştirme takvimi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılarak kendi işini kurabilmek için müracaat ettiği hibelerden almaya hak kazandı. Öncelikle Emlak Danışmanlığı kursunu başarı ile tamamlayan A.T., hemen akabinde Girişimcilik eğitim programına dahil oldu. Katıldığı eğitimleri başarı ile tamamlamasının ardından İŞ-KUR tarafından eski hükümlü ve denetimli serbestlik kapsamında bulunanlara yönelik kendi işlerini kurmaları amacıyla verilen hibe desteğine müracaat etti. Başvurusu kabul edilen A.T., yaklaşık 20 bin TL hibe alarak kendi iş yerini açtı.



Katıldığı eğitimlerin kişisel gelişimine çok faydası olduğunu, hayatında başına gelen olumsuz durumların etkilerini kendine yeni bir yol çizerek atlatabileceğini ifade eden A.T., aynı durumda olan kişilerin umutlarını kaybetmemeleri, bu tür kurslara katılarak topluma faydalı birer birey olarak hayatlarına devam etmeleri konusunda uyardı.



Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde müracaat ederek kendi işini kurmak amacıyla kurslara dahil edilen kişiler çeşitli eğitimlere tabii tutuluyor. Hükümlüler İŞKUR ve KOSGEB gibi hibe desteği sağlayan kurumlara yapacakları başvurularda kendilerine danışmanlık da veriliyor. Bu yıl 7 kişinin bu şekilde kendi işlerini kurmak üzere hibe almaya hak kazandığı öğrenildi. Ayrıca kendi işini kurmak yerine düzenli bir iş bularak çalışma çabası içinde olan kişilere yönelik uygulanan Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile yaklaşık 1 yıldır sürdürülen Mesleki Rehabilitasyon Merkezi MERAM projesi kapsamında mesleki bilgi ve becerisi olmayan hükümlü ve hükümlü yakınlarının çeşitli eğitimlere tabii tutularak istihdam edilebiliyor. Bu şekilde bu yıl içerisinde 20'ye yakın istihdam sağladı. - MANİSA