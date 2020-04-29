Manisalı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Alaşehir ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Baştürk'ün (66) cenazesi toprağa verildi.
29.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:52
Alaşehir ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Baştürk'ün (66) cenazesi toprağa verildi.
Bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Baştürk'ün cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Işıklar Mezarlığına getirildi.
Kıbrıs gazisinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.
Cenaze namazında Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
Cenazeye, Baştürk'ün yakınları, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.
Kaynak: AA