Manisalı kareteciler, Dünya Shotokan Şampiyonasına damga vurdu

MANİSA (İHA) - Ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla tüm kamuoyunun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karetecileri Dünya çapında düzenlenen bir organizasyonda yine ön plana çıktı. Manisa BBSK Karate takımı sporcuları, 30 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya daha imza attı.

Dünya Shotokan Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası 5-7 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Şampiyonaya 30 ülkeden 1100 sporcu katıldı. Türkiye'yi ve Manisa'yı temsilen 9 sporcu ve 2 antrenör de şampiyonada yer aldı. Manisa BBSK Karate takımı sporcuları, müsabakalarda gösterdikleri başarılı performanslarla adından söz ettirdi. Sporcuları, Gülçin Akyıldız büyükler +68 kategorisinde şampiyon olurken, Nurbade Büber büyükler 55 kilogramda ikinci, Sümeyye Teke büyükler 68 kilogramda üçüncü, Batuhan Bayır ümitler 52 kilogramda üçüncü oldu. Sporculardan Şevval Bakan gençler 53 kilogramda beşinci sırada yer aldı.

Takım Kumite Maçlarında Nurbade Büber, Sümeyye Teke, Gülçin Akyıldız, Ebru Günayar'dan oluşan Büyük Kadın Takımımız Şampiyon oldu. Bu sonuçların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karatecileri 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere ile toplamda 4 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonasında sporcuları aldıkları madalyalarla övündüklerini belirten Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, "Başta antrenörümüz Ali Eşsiz olmak üzere, sporcularımız Gülçin Akyıldız, Nurbade Büber, Sümeyye Teke, Batuhan Bayır ve Şevval Bakan'ı tebrik ediyorum. Dünya çapında düzenlenen bir etkinlikte böyle başarılar elde etmek kolay işler değil. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA