Manisalı karatecilerin hedefi önce Türkiye ardından Avrupa şampiyonluğu

KOCAELİ (İHA) - Aralarında son Türkiye şampiyonun da bulunduğu Manisalı 4 karateci, Kocaeli'de gerçekleştirilecek olan ve Avrupa Şampiyonası seçmelerinin de yapılacağı Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediye spor'un başarılı karatecilerinin hedefi önce Türkiye, ardından da Avrupa şampiyonu olabilmek.

Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'ne en son eklenen spor branşlarından olan karatede sporcular başarıdan başarıya koşuyor. Karatenin olimpiyat sporu olmasıyla birlikte ilginin arttığı branşta başarılar da artarak devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü Ali Eşsiz, karateye olan ilginin her geçen gün arttığı belirterek, geçtiğimiz hafta sonu babası merhum Murat Eşsiz adına bu sene ilk kez düzenlenen karate turnuvasının da yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi. Ali Eşsiz, "Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na gerçekten çok iyi hazırlandık. Yaklaşık 17 ilden 47 kulüp 950 sporcu katıldı. Çok güzel müsabakalara sahne oldu. Müsabakalara, Federasyon Başkanımız, Genel Sekreterimiz, aynı zamanda Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan katılarak bizleri mutlu etti. Sporcularla buluştular, çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.

"Beklentimiz yüksek"

Kocaeli'de gerçekleştirilecek olan Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Seçmeleri hakkında da konuşan Eşsiz şunları söyledi:

"Kocaeli'nde Türkiye Büyükler Şampiyonası ve Avrupa seçmeleri yapılacak. Onlar için çok büyük bir müsabaka. Daha önce Sümeyye Teke ve Gülçin Aydeniz bunu başarmıştı. Biri Türkiye şampiyonu diğeri de Türkiye ikincisi olmuştu. İnşallah başarılarının daha da üzerine koyarak daha iyi yerlere gelecekler. Bu şampiyona bizim için çok önemli. İnşallah oradan başarılarla döneceğiz. Zaten kendilerini kanıtlamış sporcularımız şampiyonlukları olan, Balkan Şampiyonasında Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil eden sporcular. Beklentimiz elbette yüksek. Sporcularımız Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları. Desteklerini hiç eksik etmedikleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Mehmet Güzgülü Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Son Türkiye Şampiyonunun hedefi yine zirve

Son yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonu olan 18 yaşındaki Sümeyye Teke, "18 yaşındayım. Karateyi 11 yıldır severek yapıyorum. Kocaeli'deki hedefim başarılı olup şampiyon olarak seçmeleri de kazanıp yoluma devam etmek. Son yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonuyum. Bu sene de inşallah şampiyon olacağım. Manisa Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerle daha da iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bir diğer başarılı karatecisi Nurbade Buber, "19 yaşındayım. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcusuyum. 10 yıldır karate yapıyorum. Geçen şampiyonada büyük bir talihsizlik yaşayarak ilk maçta elenmiştim. Bu sefer inşallah şampiyonluğa oynamak istiyorum. Seçmeleri kazanıp Büyükler Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyorum" diye konuştu.

Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası ve Avrupa Seçmelerine Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Antrenör Ali Eşsiz, sporcular Gülçin Akyıldız, Ebru Günayar, Sümeyye Teke ve Nurbade Buber katılacak. - MANİSA