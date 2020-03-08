Manisalı kadınların el emekleri sergilendi
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Manisalı kadınların el emekleri sergilendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısında Manisa Kadın Konuk Evinden hizmet alan kadınlar ile Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan el sanatları ve el işi ürünlerin bulunduğu sergi büyük beğeni topladı.

08.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:31
Manisalı kadınların el emekleri sergilendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısında Manisa Kadın Konuk Evinden hizmet alan kadınlar ile Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan el sanatları ve el işi ürünlerin bulunduğu sergi büyük beğeni topladı.


Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen el sanatları ve el işi ürünler sergisini ziyaret etti. Sergiyi gezen Vali Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kurtuluş Savaşında Türk kadınının neler yapabildiğine tüm dünya şahit oldu. Günümüzde de sanat, siyaset, ekonomi ve spor alanlarında kadınlarımızın başarılarını gururla izliyoruz. Kadınlarımızın yaşamın her alanında daha fazla yer alması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplum olarak duyarlılık göstermeli ve birlikte hareket etmeliyiz" dedi.


Sergide, Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'e Kadın Konuk Evinde misafir olan kadınlar ve Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın üyeleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler hediye edildi.


Sergiye Vali Deniz ve eşinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Vekili Seyfi Türkan ve eşi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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