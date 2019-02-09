Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar 30 Ülkeye İhraç Ediliyor

AHMET BAYRAM - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı mahallelerde yaşayan kadınların dokuduğu özel sipariş halılar, başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere 30 ülkeye gönderiliyor.

El halısı dokumacılığında Türkiye'de önemli yere sahip Demirci'de pek çok mahallede kurulan dokuma atölyelerinde, yurt dışından gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor.

Sabahın erken saatlerinde dokuma tezgahlarının başına geçen kadınlar, günde yaklaşık 6 saat çalışarak 40 lira yevmiye alıyor. Bir dokuma tezgahında çalışan 6 kadın, bir halıyı yüz binlerce düğüm atarak 20 ile 30 gün arasında değişen sürede tamamlıyor.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin ana geçim kaynağının halıcılık olduğunu söyledi. Demirci'de halıcılığın yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olduğunu anlatan Kelem, bir dönem 100'den fazla şirketin burada yün iplikten el halısı ürettiğini ancak daha sonra sanayileşmenin etkisiyle el halısının ilçedeki payının azaldığını ifade etti.

İlçede halen 600 civarında el halısı dokuma tezgahının bulunduğunu, buralarda kadınlarca dokunan halıların yurt dışına satıldığını dile getiren Kelem, şöyle konuştu:

"Ege İhracatçı Birliklerinden aldığımız verilere göre, ilçemizde 5-6 milyon dolar civarında halı, tekstil ve tekstil ham maddeleri ihracatı var. İnşallah daha da artacağı kanaatindeyiz. Biz yünden dokuyoruz halılarımızı, yün doğal ve organik bir materyal. Artık insanlar tükettikleri gıdalarda ve kullandıkları eşyalarda organik maddelere yönelmeye başladı."

Halı ve tekstil ham maddesi ihracatında 30 ülkeye ulaştıklarını belirten Kelem, "En yoğun ihracat yaptığımız ülke ABD, neredeyse üretimin yarısında fazlasını bu ülke kapsıyor. Bunun yanında İngiltere, Fransa, Hollanda İngiltere, İsrail, Suudi Arabistan, Belçika'ya ihracat yapıyoruz." dedi.

"Ya okuyacaksın, ya dokuyacaksın"

Kelem, yaptıkları ihracatta kadınların büyük katkısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Köylerde ve ilçe genelinde halıcılık bir geçim kaynağı, Demirci'de genelde halı fabrikalarında erkekler çalışır. Kadınlar ise evlerdeki tezgahlarda halı dokur. Ama herkes halı dokur. Zaten gelenekleşmiş bir sözümüz vardır. 'Ya okuyacaksın, ya dokuyacaksın.' Okuyanlar ilçe dışına gider. Burada kalan insanların tamamı da halıcılıkta istihdam edilir."

İlçeye bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır halı dokuyan Dilek Çayır, "Burada hemen hemen herkes halı dokur. Evimize katkıda bulunuyoruz. Dokuduğumuz halıların ABD'ye ve Avrupa ülkelerine gittiğini biliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

İftariye Temel de 15 yıldır bu işi yaptığını anlattı.

Sabah erken saatte halı tezgahının başına oturduklarını dile getiren Temel, "Tezgahın başında yoruluyoruz, akşam kollarımız acıyor ama ertesi gün yine tezgaha oturup ilmek atmaya başlayınca acılarımızı unutuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA