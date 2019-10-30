30.10.2019 10:39

Manisalı kadınlardan Mehmetçiğe anne sarması

Manisalı kadınlar Mehmetçik için imece usulü yaprak sarması ve baklava hazırladı

Kurtuluş Savaşının milli kahramanlarından Gördesli Şehit Makbule'yi kendilerine örnek alan Manisalı 35 kadın sınırdaki Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere kilolarca yaprak sarması ve baklava hazırladı

MANİSA - Kurtuluş Savaşının milli kahramanlarından Gördesli Şehit Makbule'yi kendilerine örnek alan Manisalı 35 kadın sınırdaki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere kilolarca yaprak sarması ve baklava hazırladı. Hazırlanan ve anne eli değen sarma ve baklavalar sınırın sıfır noktasına bekleyen Mehmetçiklere teslim edilecek.

Manisalı hayırseverlerin katkılarıyla alınan malzemeler, 35 gönüllü kadının Şehzadeler ilçesindeki bir catering firmasının kapılarını açmasıyla Mehmetçik için, kazanlar dolusu yaprak sarması ve ev baklavasına dönüştü.

Manisa'da 3 kadının Mehmetçik için ne yapabileceklerini konuştukları sırada ortaya çıkan yaprak sarması ve baklava yapımı fikri hayata geçti. 3 kadının bu fikri çevresindeki kadınlara da duyurmasıyla birlikte 35 kadın tarafından kilolarca yaprak sarması sarılarak kazanlara yerleştirildi. Evlerde yapılan baklavalarla birlikte sınır bölgesindeki Mehmetçiklere gönderilecek olan anne yapımı ürünlerin Mehmetçiklere şifa olmasını temenni eden kadınlar, tek amaçlarının Mehmetçiklerin yalnız olmadıklarını bilmeleri olduğunu söyledi.

3 arkadaş birlikte otururken Mehmetçik için ne yapabileceklerini konuştuklarını ve yaprak sarması ve baklava yapmaya karar verdiklerini kaydeden Manisalı kadınlardan Müzeyyen Yoğurtçu bu fikrin çevrelerindeki diğer kadınlar tarafından da olumlu karşılanarak 35 kadınla birlikte kilolarca yaprak sarması sardıklarını kaydetti. Yoğurtçu, "Biz Manisalı kadınlar olarak dedik ki askerlerimize, sınırda, hudutta çarpışan askerlerimize ne yapabiliriz? Sonra düşündük Manisa'nın üzümü meşhur. Bu arada üzüm de gidiyor sınır bölgesine Manisa'dan. Biz de dedik ki yaprak sarması yapalım. Gönül isterdi ki hepsine gönderebilelim ama artık ulaşabilen, nasibi olan orada onu yiyebilecek. Nasıl bizim nenelerimiz, büyüklerimiz savaşa mermi taşımışsa bizim Manisa'nın Şehit Makbule'si var. Biz de Şehit Makbuleler ölmedi diyerek bu yola baş koyduk. Allah, ordumuzu, devletimizi korusun. Kendilerine başarılar diliyoruz, Allah muvaffak etsin." dedi.

Manisalı kadınlara destek olan isimlerden biri olan Gazi İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Hüseyin Akdeniz ise Gördesli Şehit Makbule hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Şehit Makbule Hanım 1902 yılında Gördes'te doğmuş bir milli kahramanımız. 12 yaşındayken babasını kaybetmiştir ve küçük bir çiftlikleri vardır. Burada ata binmeyi öğrenmiş, silah kullanmayı öğrenmiş. Daha sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan Ordusu İzmir'i işgal edince kocasıyla birlikte silahını kuşanarak cepheye savaşa gitmiştir. Akhisar'da daha 21 yaşındayken gencecik yaşta şehit düşmüştür. Biz hem onun adını yaşatma adına hem de Suriye'deki askerlerimize destek olmak adına, ablalarımız düşünmüşler. Biz de elimizden geleni yaptık. Allah kabul etsin, Allah askerlerimizi muvaffak etsin."

Manisalı kadınlardan Nuray Büyük ise, "Konuşmamıza gerek yok. Oradaki askerlerimize çok çok selamlar bizlerden. Yanlarında olduğumuzu bilsinler yeter ki. Dualarımızla arkalarındayız. Dualarımız her zaman askerlerimizle. Hayırlısıyla gidip gelsinler inşallah." diyerek dualarının sürekli olarak Mehmetçikle birlikte olduğunu söyledi.

Diğer kadınlar da Mehmetçiklere selam göndererek yaprak sarmalarının askerlere afiyet olmasını diledi.

Kaynak: İHA