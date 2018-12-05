Manisalı Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkının 84. Yıldönümünü Kutladı

5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 84. yıl dönümü sebebiyle Manisa'daki kadınlar kutlama programı düzenledi. Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunan Manisa Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, kadına seçilme hakkının verilmesinin bir lütuf olmadığını, bunun bir hak olduğunu ifade etti.

5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın 84. yıldönümü sebebiyle Manisa'daki kadın sivil toplum örgütleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanlığında Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde çelenk sunma töreni düzenledi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, kadın sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin kadın kolları üyeleri katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 5 Aralık tarihi itibariyle Türk Kadını'na seçme ve seçilme hakkının önünün açıldığını belirterek, "Tarihte bugün Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı. 1934 yılına baktığımızda kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren 28 tane ülke olduğunu görmekteyiz ve sadece 17'sinde bu hak kullanılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok büyük bir adım atmış ve Türk kadınına verdiği değeri ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Bu bir lütuf değildir"

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kaya konuşmasında ayrıca, kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin bir lütuf olmadığının altını çizerek, "Dikkat çekmeliyiz ki 'Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi' ifadesi de son derece yanlış bir kullanımdır. Çünkü bu hak bir lütuf değil, olmamalıdır da! Çünkü Türk Kadını bileğinin ve yüreğinin hakkıyla Milli Mücadele'de destansı fedakarlıklarıyla tarih yazmıştır." dedi.

Konuşmasının ardından çelenk sunma törenine katılan Manisalı kadınlar Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA