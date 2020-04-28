Manisalı kadınlar, ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım kolisi verdi Manisa'da Türk Kadınlar Konseyi tarafından 200 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Manisa'da Türk Kadınlar Konseyi tarafından 200 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs sebebiyle zor günlerden geçildiğini, ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları kolilere destek olan üye ve hayırseverlere teşekkür etti.

Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Kaynak: AA