Manisalı kadınlar Ceren için sessiz kalmadı
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Manisalı kadınlar Ceren için sessiz kalmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kadınlar, bir benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş'a ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Manisalı kadınlar Ceren için sessiz kalmadı
05.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:15

Manisa'nın Salihli ilçesinde kadınlar, bir benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş'a ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Ceren Kultaş'ın annesi Durkadın Kultaş, eyleme kızının fotoğrafı ile katıldı.

Salihli'de 20 Mayıs tarihinde bir benzinlikte pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş için Salihli Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda eylem düzenlendi. "Ceren Kultaş için sessiz kalmıyoruz" pankartı açan ve ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Kadınlar adına konuşan Sinem Coşkuner, pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş'a adalet için toplandıklarını söyledi. Ülkedeki kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çeken Coşkuner "Son 20 gün içerisinde Manisa'da pompalı tüfekle işlenen ikinci kadın cinayetidir. Ülkedeki kadın cinayetlerinin büyük bir bölümünün ateşli silahlarla işlenmesi, ülkede kontrolsüzce artan bireysel silahlanmanın kaçınılmaz sonucudur" dedi.

Türkiye'deki ruhsatsız silah oranının yüzde 85 ve mevcut silah sayısının ise yaklaşık 25 milyon civarında olduğunu iddia eden Coşkuner, "Yasalar, bireysel silahlanmanın önüne geçme ve internet üzerinden bile kargo yoluyla kolaylıkla sahip olunan ateşli silahların alımını denetleme konusunda çok yetersizdir. Bu kontrolsüz artışın önüne geçmek için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

Kadın cinayetlerini durdurana kadar meydanlarda haykırmaya devam edeceklerini vurgulayan Coşkuner, "Herkes bilmelidir ki Ceren Kultaş'ın ailesi adalet mücadelesinde asla yalnız değildir ve yalnız yürümeyecektir" dedi.

Olayın geçmişi

20 Mayıs Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Salihli'deki bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ceren Kultaş, 2 arkadaşı ile birlikte bir benzin istasyonuna geldi. Otomobil yıkanırken arkadaşları ile birlikte dışarıda muhabbet eden Ceren Kultaş'a, istasyona gelen motosikletli ve maskeli bir kişi, pompalı tüfek ile 4-5 el ateş etmiş ve ardından da kaçarak kayıplara karışmıştı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen cinayet şüphelisi Şükrü Şimşek(30) saklandığı yerde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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