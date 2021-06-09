Manisalı kadın girişimciler söyleşide buluştu
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Manisalı kadın girişimciler söyleşide buluştu

Manisalı kadın girişimciler söyleşide buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu "İş Hayatında Kadın" konulu söyleşi düzenledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu "İş Hayatında Kadın" konulu söyleşi düzenledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde kurulan ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu "İş Hayatında Kadın" konulu söyleşi düzenledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Kadın Girişimciler koordinatörü Tuba Çiçek moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu, Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Manisalı Kadın Girişimciler katıldı.

TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu'nun açılış konuşmasını yaptığı söyleşide 'Kadının İş Hayatındaki Yeri' konuşuldu. Başkan Uslu'nun konuşmasının ardından Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, iş hayatındaki tecrübelerini ve başarı hikayesini katılımcılara anlattı.

Konuşmalarının ardından söyleşide, salgın döneminin iş dünyasına ve kadın çalışanlara etkisi, bu dönemde nelerin değiştiği ve önümüzdeki günlerde kadın çalışanları nasıl bir süreç beklediği gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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