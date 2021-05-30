Manisalı judoculara milli davet
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Manisalı judoculara milli davet

Manisalı judoculara milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları Öznur Efe, Gülşen Tanrıkulu ve Zilan Ertem, Milli Takım kampına katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları Öznur Efe, Gülşen Tanrıkulu ve Zilan Ertem, Milli Takım kampına katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası Kampı 25 Mayıs tarihinde Ankara'da başladı. Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlayan ve 18 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kampa Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Öznur Efe, Gülşen Tanrıkulu ve Zilan Ertem de katıldı. Gösterdikleri başarılı performanslarla daha önce Türkiye'yi başarıyla temsil eden judocular, kamp boyunca teknik ve taktik çalışmalarla uluslararası turnuvalar öncesi hazırlıklarını sürdürecekler. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Judo Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da sporculara gelen milli kampa davet hakkında açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un katıldığı her branşta başarı çıtasını daha yukarıya taşımak için çalıştığını belirten Elmalı, "Sporcularımızın kamp dönemini başarılı bir şekilde geçireceklerine inanıyorum. Bu kamplar judocularımızın gelişimi için de önemli. Pandemi öncesinde gerçekleşen müsabakalarda aldıkları madalyalarla hepimizi gururlandıran sporcularımızın, önümüzdeki süreçte de hem kulübümüzü hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisalı judoculara milli davet
Manisalı judoculara milli davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
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