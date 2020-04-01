Manisalı ikiz kardeşler bisiklet paralarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. MANİSALI ikiz Ateş kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarına biriktirdikleri paraları koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahipleri için başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

MANİSALI ikiz Ateş kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarına biriktirdikleri paraları koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahipleri için başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Görüntüyü Twitter hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeterizö ifadelerini kullandı.

Manisa'da bitrinci sınıfa giden Ateş kardeşlerin bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Olayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından görüntü paylaşarak duyurdu.

Görüntüde Ateş kardeşler, "Ülkemizde zor durumda olanlar için bağışladık. Biz bize yeteriz. Teşekkür ederizö diye konuştu.

GÇRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çocukların konuşması-Altun'un Twitter paylaşım fotoğrafı

Haber: ANKARA,

(Görüntü geçildi)

Kaynak: DHA