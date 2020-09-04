Manisalı hayırsever bu kez diyaliz hastalarına umut oldu
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Manisalı hayırsever bu kez diyaliz hastalarına umut oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde, eşini kaybettikten sonra kendisini hayır işlerine adayan 78 yaşındaki Mustafa Çamlı, ilçedeki hastanenin diyaliz servisi bölümünü genişleterek hasta muayene kapasitesinin artırılmasını sağladı.

04.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:59

Manisa'nın Demirci ilçesinde, eşini kaybettikten sonra kendisini hayır işlerine adayan 78 yaşındaki Mustafa Çamlı, ilçedeki hastanenin diyaliz servisi bölümünü genişleterek hasta muayene kapasitesinin artırılmasını sağladı.

İzmir'de uzun yıllar halı ticareti yapan Çamlı, 2014 yılında eşinin vefatının ardından memleketi Demirci'deki devlet hastanesinin bazı ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Hastaneyi tıbbi aletlerle donatan Çamlı, şimdiye kadar 9 cihazı hastaneye teslim etti.

Çamlı, son olarak Demirci Devlet Hastanesinin diyaliz servisinin artan hasta talebi üzerine, 100 metrekare büyüklüğünde kapalı bir bina yaptı. Böylece 12 kişilik hasta kabul kapasitesi de 18'e çıkarılmış oldu.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş, hastaneye katkılarından dolayı Mustafa Çamlı'ya teşekkür etti.

Çamlı'nın hastaneye desteğinin sürdüğünü anlatan Karakuş, "Kendisi hastanemize birçok bağışta bulundu. Hayırseverimizin 200 bin liralık desteğiyle diyaliz servisimizi genişlettik. Dışarıya diyaliz hasta sevkini de durdurmuş olduk. 12 kişiyi diyaliz servisimizde muayene ederken, bugün 18 hastamız tedavi görme imkanına kavuştu." diye konuştu.

Hayırsever Mustafa Çamlı ise yaptığı desteklerle kendisini daha iyi

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da hemşehrileri adına Çamlı'ya şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Manisalı hayırsever bu kez diyaliz hastalarına umut oldu

Kaynak: AA

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